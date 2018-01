Um FC Barcelona em ritmo de treino recolocou hoje em nove pontos a folga no comando da liga espanhola de futebol, após vencer em casa o Levante por 3-0, na 18.ª jornada.

Depois dos êxitos do Atlético de Madrid por 2-0 sobre o Getafe e do Valência 2-1 sobre o Girona, no sábado, os catalães, que contaram com Nelson Semedo a partir dos 66 minutos e André Gomes dos 76, cumpriram com a obrigação com golos de Messi (12), Luis Suárez (38) e Paulinho (90+3), perante um adversário modesto, mas que teve várias oportunidades para marcar.

O Barcelona soma agora 48 pontos, seguido do Atlético de Madrid com 39 e do Valência com 37, sendo que o Real Madrid, que tem apenas 31, visita hoje o Celta de Vigo.

No primeiro golo, Messi combinou com Jordi Alba, que devolveu de cabeça para o remate de primeira do argentino.

Mais tarde, Sergi Roberto cruzou na direita e o uruguaio Luiz Suárez dominou antes de um remate acrobático, num golo de belo efeito que, face à diferença de qualidade das equipas, praticamente sentenciou o desafio.

No segundo tempo, os anfitriões baixaram claramente o ritmo, mas, ainda assim, e já em período de compensação, Messi ‘inventou’ um golo que o médio brasileiro Paulinho aproveitou para fazer o seu sétimo na competição.

Kevin Rodrigues ainda entrou, aos 78 minutos, em forma de reação, mas o golo, solitário, do extremo brasileiro Gabriel (75), desviando, de cabeça, um livre na lateral esquerda, garantiu o triunfo do Leganés por 1-0 sobre a Real Sociedad.

Com este resultado, o Leganés, que tem um jogo a menos, entrou na luta por um lugar na Europa, com o sexto lugar à distância precisamente de três pontos, enquanto os bascos andam pelo meio da classificação.

Ainda hoje o Real Madrid visita o Celta de Vigo, o Athletic Bilbau recebe o Alavés e o Villarreal o Deportivo da Corunha.