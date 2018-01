O FC Porto bateu hoje em casa o Vitória de Guimarães, por 4-2, e manteve a liderança da I Liga portuguesa de futebol à 17.ª jornada, fechando a primeira volta como 'campeão de inverno'.

No Estádio do Dragão, o Vitória chegou ao intervalo na frente, com um golo de Raphinha (22 minutos), mas o FC Porto deu a volta com tentos de Aboubakar (51), Brahimi (62) e Marega, que bisou (79 e 83). A equipa vimaranense ainda reduziu, por intermédio de Héldon (88).

À semelhança do Sporting, o FC Porto cumpre a primeira metade do campeonato invicto (14 triunfos e três empates), mas com mais dois pontos do que os 'leões' (45 contra 43) e mais cinco do que o tetracampeão Benfica, terceiro classificado, enquanto o Vitória de Guimarães somou a terceira derrota seguida e está no oitavo posto, com 23 pontos.