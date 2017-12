O FC Porto venceu hoje o Rio Ave por 3-0, em jogo em atraso da primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga em futebol, disputado no Estádio do Dragão, e somou o primeiro triunfo na prova.

Depois de empatarem no jogo da segunda jornada, com um nulo em casa diante do Leixões, da II Liga, os 'dragões' garantiram hoje a vitória com golos de Tiquinho Soares (11 minutos), Marega (21) e Aboubakar (90, de grande penalidade).

O resultado lançou o FC Porto para a liderança do grupo, em igualdade pontual com o Leixões, ambos com quatro pontos, enquanto Rio Ave e Paços de Ferreira somam ambos um ponto. Na última jornada do grupo, em que apenas o primeiro garante um lugar nas meias-finais, os portistas visitam os pacenses, e a equipa de Vila do Conde recebe os leixonenses.