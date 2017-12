O Feirense regressou hoje aos triunfos, ao vencer em casa o Vitória de Setúbal, por 1-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga portuguesa, que foi interrompido no sábado, ao intervalo, por falha na iluminação.

No Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, prevaleceu o golo marcado no sábado por Tiago Silva, de grande penalidade, aos 21 minutos, que repôs o Feirense no caminho dos triunfos, após sete derrotas seguidas, incluindo cinco no campeonato.

O Feirense segue na 13.ª posição, com 14 pontos, enquanto o Vitória, que soma cinco derrotas consecutivas na I Liga, caiu para o 17.º lugar, primeiro da zona de despromoção, com 10.