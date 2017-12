Marek Hamsik tornou-se hoje no melhor marcador de sempre da história do Nápoles, ultrapassando Diego Maradona, ao fazer o golo da vitória da sua equipa na receção à Sampdoria (3-2), na 18.ª jornada da liga italiana de futebol.

No Estádio San Paolo, aos 39 minutos, o médio eslovaco fez o 116.º golo da sua carreira com a camisola do Nápoles e deixou para trás o lendário Maradona, que representou a equipa italiana entre 1984 e 1991.

Hamsik, de 30 anos, chegou ao Nápoles no arranque da temporada 2007/08 e fez o seu primeiro tento logo a 15 de agosto, num jogo da Taça de Itália com o Cesena.

Ao todo, o ‘capitão’ do emblema italiana fez 96 golos na Serie A, cinco na Taça de Itália e 15 nas competições europeias.

Marek Hamsik passou assim a liderar a lista dos marcadores da história do Nápoles, à frente de Maradona, que somou 115, e de Attil Sallustro, jogador italiano de origem paraguaia, que fez 108 nos anos 20 e 30.