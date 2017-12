O havaiano John John Florence revalidou hoje o título mundial de surf, ao beneficiar da eliminação do brasileiro Gabriel Medina nos quartos de final do Billabong Pipe Masters, 11.ª e última etapa do circuito mundial.

Para ser campeão em Banzai Pipeline, em Oahu, no Havai, Gabriel Medina estava obrigado a vencer a prova, depois de John John Florence ter atingido as meias-finais, e esperar que o havaiano não atingisse a bateria decisiva, mas acabou por permitir que o campeão festejasse mais cedo. O campeão de 2014 acabou por ser eliminado pelo francês Jeremy Flores na terceira bateria dos quartos de final, ao fazer apenas 6,04 pontos contra 12,76 do gaulês. No segundo ‘heat’ dos quartos de final, John John Florence tinha batido Julian Wilson, ao terminar a bateria com 17,60 pontos, contra 2,64 do australiano. O português Frederico Morais foi eliminado na segunda ronda, terminando o Pipe Masters no 25.º lugar.