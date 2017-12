O treinador do Sporting, Jorge Jesus, confirmou hoje que o argentino Alan Ruiz está "afastado" dos trabalhos da equipa principal de futebol e lembrou que "quem não perceber que há regras, tem mais dificuldade em apanhar o comboio".

“O Alan Ruiz não participou nos últimos dois treinos, mas o facto de não ter treinado não tem a ver com uma saída. Nesta casa, temos regras e essas regras obedecem a comportamentos e, comigo e com a SAD, quem não perceber que há regras tem mais dificuldades em apanhar o comboio. Os jogadores podem ter momentos de algumas decisões que não podem ter, mas aqui não fingimos que somos surdos e cegos. Está a treinar com a equipa técnica do Sporting, mas está afastado”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

Jesus falava após o triunfo dos ‘leões’ sobre o Portimonense (2-0), para a 15.ª jornada da I Liga portuguesa, para o qual Alan Ruiz não foi convocado.

Na quarta-feira, na partida diante do Vilaverdense (4-0), para a Taça de Portugal, o jogador argentino reagiu de forma intempestiva aos assobios dos adeptos ‘leoninos’, no momento em que foi substituído por Gelson Martins, atirando o casaco para o chão e proferindo algumas palavras de descontentamento.

Ainda assim, no sábado, na antevisão do jogo com o Portimonense, Jorge Jesus tinha deixado elogios ao avançado.

“Vi muito potencial, sei que ele tem, mas tem umas características que, se estiver sem competição e sem treinar, perde a intensidade e a qualidade. Depois acaba por perder muitas bolas e não desenvolve. Neste momento, não está tão confiante. Temos de tentar recuperá-lo, insistir”, referiu na véspera.