O Leicester ‘oficializou’ hoje a chegada do futebolista internacional português Adrien Silva, parado desde agosto, após ter sido ultrapassada em 14 segundos a inscrição na Federação Inglesa.

Na sua página oficial, os ‘foxes’ assinalam o jogo de hoje com o Huddersfield, da Liga Inglesa, mas dizem que não há melhor forma de começar o ano com boas notícias em relação ao antigo médio do Sporting.

“O Leicester defronta o Huddersfield Town às 15:00, mas que melhor forma do que começar o ano com boas notícias de Adrien Silva?”, refere o clube.

O jogador, de 28 anos, também fala do difícil período que esteve sem poder jogar ao longo de quatro meses e do que trabalhou para poder estar bem preparado na reabertura do mercado de transferências.

“Foi muito frustrante, mas agora os tempos difíceis estão no passado e estou muito feliz por estar perto do meu objetivo. Tenho trabalhado duro todos os dias, para chegar a este momento em boa forma”, disse Adrien à televisão do Leicester.

No mercado de verão, o Sporting comunicou a transferência do jogador, por 24,5 milhões, a que poderia acrescer mais cinco, mas a entrada da documentação na FA teve um atraso de 14 segundos, deixando Adrien impossibilitado de jogar.

O clube inglês ainda recorreu, mas em outubro a FIFA confirmou, através do Comité do Estatuto dos jogadores que a petição apresentada pela Federação Inglesa para a emissão do certificado internacional e subsequente inscrição tinha sido rejeitada.

A chegada de Adrien ao estádio também foi divulgada na página do Leicester.