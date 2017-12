O médio, de 35 anos, está há 15 anos no clube e passou a fazer parte da equipa técnica na época passada, desempenhando em simultâneo o papel de jogador do plantel principal. O clube galês, no qual alinha o internacional português Renato Sanches, por empréstimo do Bayern Munique, está à procura de um substituto para o treinador Paul Clement, demitido na quinta-feira, devido aos maus resultados, tendo deixado o clube quatro pontos abaixo da ‘linha de água’. O Swansea perdeu oito dos últimos 10 jogos do campeonato, ocupando o último lugar da tabela, com 12 pontos, menos dois que o penúltimo, o West Bromwich, e a três do antepenúltimo classificado, o Newcastle.

