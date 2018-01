Com menos de 48 horas decorridas na 4ª etapa da Volvo Ocean Race, as táticas já estão a começar a aparecer entre os sete barcos, e já se trava uma batalha na costa leste da Austrália.

Uma separação de 80 milhas de leste a oeste desenvolveu-se perto Sydney, com os segundos classificados, Dongfeng Race Team, a liderar por muito pouco. As velocidades da frota da Volvo Ocean Race estão em cerca de 20 nós, no relatório das 13:00 GMT, continuando a navegação rápida e molhada nas 6.000 milhas que separam Melbourne de Hong Kong.

O Vestas 11th Hour Racing e os líderes da prova, MAPFRE, estão a esculpir uma rota a apenas 20 milhas da costa, enquanto o Turn the Tide on Plastic, a equipa mais a oriente, estava a mais de 70 milhas da costa.

Chris Nicholson, chefe de guarda no AkzoNobel, revelou que o trio a leste está à procura de um ganho extra proporcionado por uma corrente inversa."Nós mantemos a nossa atenção numa pressão que pode entrar numa semana, e sempre dissemos que se o vento entrar, então poderá ser uma boa opção", disse ele. "É obviamente o que Dongfeng, o Turn the Tide e nós estamos à procura. É bom para a equipa estar na frente, mas a chave da etapa vai ser manter isso dia após dia. Nós ainda não demos provas nessa área até agora".

Apenas algumas milhas mais adiante, o Turn the Tide on Plastic avança sob a orientação da skipper Dee Caffari e do navegador Brian Thompson, que substitui Nico Lunven nesta etapa. "Está tudo bem - estamos todos à vista uns dos outros", disse o veterano velejador oceânico Brian Thompson. "Foi difícil navegar com um vento forte na saída, e tivemos um forte vento pela frente na noite passada", acrescentou. "Nós ainda estamos próximos de todos, e é isso que esperamos agora".

O forte ritmo inicial está previsto para continuar nos próximos dias, à medida que a frota ruma a norte, impulsionada pela brisa favorável resultante de um sistema de altas pressões sobre a Austrália central, e uma depressão que se está a formar sobre a Nova Zelândia.

Com boas condições a frota pode chegar às Ilhas Salomão, a leste de Papua Nova Guiné e aos Doldrums dentro de alguns dias.

Entretanto, as equipas estão a dar tudo por tudo, numa tentativa de obter alguma vantagem que pode vir a ser muito útil no desenrolar da 4ª etapa."Foi sem parar nos últimos dias", disse Stacey Jackson, do Vestas 11th Hour Racing. "Nós fizemos alguns bordos curtos com os sete barcos a cruzar-se à frente e atrás. Foi só nas últimas horas que nos espalhámos um pouco. O tempo indicará qual lado vai pagar".

4ª etapa - Classificação geral - Quarta 3 de janeiro (Dia 2) - 14:30 UTC

1 - Dongfeng Race Team - distância até ao final - 5.006,47 milhas náuticas

2 - AkzoNobel +2,95 milhas náuticas

3 - Turn the Tide on Plastic +9,52

4 - Vestas/11th Hour Racing +11,00

5 - Mapfre +11,36

6 - Sun Hung Kai / Scallywag +16,22

7 - Team Brunel +18,12