Depois de oito dias no mar repletos de emoção, menos de três milhas separam os líderes, Dongfeng e os arqui-rivais MAPFRE, numa altura em que as duas equipas estão a 2.700 milhas da linha de chegada em Melbourne, Austrália. A luta na frente é tão apertada que a MAPFRE teve que folgar as velas para evitar uma colisão com o Dongfeng, num dos muitos cruzamentos entre ambas as equipas nas últimas 12 horas.

É uma luta fabulosa, dada a sua posição a milhares de quilómetros de qualquer lugar. Na verdade, nas últimas 24 horas, a frota navegou a algumas centenas de quilómetros a norte das ilhas Kerguelen, um dos lugares mais isolados do planeta.

A equipa da MAPFRE durante a noite perdeu quase 20 milhas para a Dongfeng, mas quando o sol nasceu, a equipa espanhola de Xabi Fernández estava de volta ao contacto com Charles Caudrelier.

"Os tripulantes do MAPFRE tiveram que folgar a genoa para evitar bater-nos. Estivemos a lutar taco a taco durante toda a noite, com provavelmente uma hora no máximo entre cada cambadela. Tem sido bastante cansativo", relatou Carolijn Brouwer da Dongfeng."Para nós é um pouco frustrante que eles estejam tão perto, porque afastámo-nos, mas eles durante a noite navegaram melhor e fomos apanhados. É incrível estar aqui no meio do nada com os nossos opositores ao seu lado. É um pouco surreal, mas faz-nos puxar ainda mais pelos barcos".