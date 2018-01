"Nas Orelhas da Bola" é o novo podcast do SAPO 24, produzido pela MadreMedia. Semanalmente, Miguel Morgado, Abílio dos Reis, João Dinis ou Tomás Gomes vão trazer-lhe os protagonistas em voga, as equipas mais apaixonantes e os momentos importantes do desporto-rei, em Portugal e no mundo.

No primeiro episódio do "Nas Orelhas da Bola", novo podcast sobre futebol do SAPO24, João Dinis e Miguel Morgado recebem Pedro Ferreira, fundador do GoalPoint, empresa de análise estatística futebolística.

Olharemos para o outro lado do dérbi, longe da arbitragem e dos casos, perto dos protagonistas e daquilo que as estatísticas que cada equipa e jogador nos dizem. Que jogador esteve melhor no jogo? E as equipas? Apresentaram-se em linha com o que têm feito nesta temporada?

Siga tudo em direto a partir das 19h45 no Facebook do SAPO24 e deixe as suas questões e comentários.