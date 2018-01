A bielorussa Victoria Azarenka vai falhar o Open da Austrália de ténis, anunciou a organização do torneio de Melbourne, já que continua impedida de deixar a Califórnia, onde luta pela custódia do filho, de um ano.

Afastada do circuito por causa da maternidade - que a afastara do torneio de 2017 -, tinha este ano um 'wild card' da organização, que agora será entregue à croata Ajla Tomljanovic. Devido à paragem, o 'ranking' caiu para 208.ª no final do ano.

"Infelizmente não pode viajar para a Austrália", referiu a organização, no Twitter, sublinhando que "é o seu torneio preferido e tudo fará para regressar no próximo ano". Azarenka foi vencedora em Melbourne em 2012 e 2013.

Esta desistência segue-se à de Auckland, conhecida na véspera de Natal, quando ainda havia expectativas de que a situação se resolvesse até ao Open australiano.

No centro dos problemas de Azarenka está a custódia do filho Leo, nascido em dezembro de 2016. Em 2017 acentuaram-se os problemas com o ex-companheiro, Bill McKeague, e Azarenka não pode sair da Califórnia, onde reside, enquanto não for decidido o processo de custódia.