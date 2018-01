O ex-futebolista internacional português Paulo Alves é o novo treinador do Gil Vicente, clube ao qual regressa, depois de passagens entre 2005 e 2008 e entre 2010 e 2013.

“A direção do Gil Vicente Futebol Clube vem por este meio informar os sócios, adeptos e demais interessados que Paulo Alves é o novo treinador da equipa profissional do nosso clube”, refere o clube da II Liga, na sua página oficial.

Os gilistas lembram ainda que Paulo Alves, de 48 anos, conseguiu em 2011 “a subida à I Liga e o título de campeão da II Liga”.

“O sucessor de Jorge Casquilha no comando técnico do Gil Vicente disputou ainda uma final da Taça da Liga no Estádio Cidade de Coimbra diante do Benfica (derrota por 2-1)”, acrescenta a nota do clube de Barcelos.

Paulo Alves, que também foi jogador dos gilistas, formação em que terminou a carreira, estreia-se no sábado, na receção ao Real Massamá, em jogo da 19.ª jornada da II Liga de futebol.

O Gil Vicente, que em dezembro viu ser decidida a sua reintegração na I Liga em 2019/2020, num âmbito de um acordo no ‘caso Mateus’, é 15.º classificado, dois pontos acima da linha de descida de divisão.