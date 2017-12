O dirigente portista partilhou, à saída da sede da instituição, que o movimento de clubes G15 – que engloba os emblemas da I Liga à exceção dos três ‘grandes’ – recusou a admissão de propostas apresentadas pelo seu clube e pelo Sporting.

“O FC Porto apresentou hoje propostas cuja admissão foi recusada pelo G15. Curiosamente as propostas do FC Porto eram para a correção de gralhas que estavam nos regulamentos, e que toda a gente reconheceu”, começou por dizer Pinto da Costa.

O líder do clube ‘azul e branco’ deixou muitas críticas aos clubes que integram o movimento G15, acusando-os de “não quer dialogar”.

“Os clubes do G15 defendem que deve haver diálogo, e eu também defendo, mas um diálogo na Liga. Mas se o G15 quisesse conversar tinha de admitir as propostas dos outros, nem que, depois, as viesse a votar negativamente”, apontou Pinto da Costa.

Foi por esse motivo, que o presidente do FC Porto decidiu abandonar, prematuramente, a reunião, revelando que o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, também o fez.