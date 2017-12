“Reconhecemos o favoritismo, mas não damos esta batalha perdida por antecipação. A vitória do Sporting é a situação que oferece maior probabilidade, mas sabemos que no futebol os imponderáveis acontecem, até com muita frequência”, frisou o técnico da equipa algarvia.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 18:00, o Portimonense, 11.º classificado, com 16 pontos, ao Sporting, que lidera o campeonato a par do FC Porto, com 36.

Na opinião do técnico, o Portimonense vai a Alvalade “discutir o resultado, com otimismo e sem alterar o que tem feito nos jogos fora de casa, apresentando um bom futebol, mas consciente” das dificuldades.

“Só um Portimonense forte é que poderá colocar algumas dificuldades ao Sporting. Temos de jogar sem medo, dar uma boa imagem da qualidade dos nossos jogadores e do clube, querendo fundamentalmente apresentar um futebol positivo que agrade a todos”, sublinhou.

Vítor Oliveira sublinhou que o Portimonense ainda procura a primeira vitória fora de casa nesta época, “embora a equipa tenha trabalhado muito para esse objetivo, mantendo sempre essa expectativa no próximo jogo”.