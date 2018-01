O tenista Rafael Nadal, líder do 'ranking' mundial ATP, perdeu hoje perdeu hoje com o francês Gasquet, no torneio de exibição Kooyong Classic, que assinalou o regresso do espanhol após lesão.

No seu primeiro compromisso do ano, Nadal, que tinha desistido com uma lesão no joelho direito no Masters, no final do ano, devido a lesão, perdeu frente a Gasquet, 31.º do mundo, em dois ‘sets’, por 6-4 e 7-5.

O tenista maiorquino estava fora de competição desde novembro e a presença no Kooyong Classic serve de preparação para o Open da Austrália, que tem início na próxima segunda-feira, com os primeiros encontros do quadro principal.

Apesar da derrota com Gasquet, o espanhol disse que se sente bem, caso contrário não competiria.

“Se assim não fosse, não estaria aqui”, frisou o número um mundial, acrescentando que treina duramente para estar preparado para o primeiro torneio do Grand Slam da época.

Rafael Nadal, que foi quatro vezes finalista, só por uma vez venceu o torneio australiano, em 2009, batendo na final Roger Federer. No último ano, o tenista espanhol defrontou uma vez mais o suíço na final e perdeu.