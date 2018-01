Dramático de Cascais venceu Belenenses e roubou a liderança aos azuis, que tem um jogo a menos. Agronomia pode subir ao topo caso vença o jogo em atraso com o CDUL, que, por sua vez, tem dois jogos em atraso. As quatro equipas lutam pelo topo da classificação no final da 1ª volta.

O Campeonato Nacional de râguebi está animado, com a incerteza a pairar sobre quem terminará a 1ª volta da fase regular no topo da classificação. Para já, é o Dramático de Cascais, equipa que se assume como líder, uma liderança conquistada depois de ter batido o Belenenses (23-13). A formação da Linha treinada por Tomaz Morais que disputou a totalidade dos cinco jogos soma 15 pontos (3 vitórias e duas derrotas). Os azuis de Belém que seguiam invencíveis têm um jogo a menos (13 pontos), encontro por disputar diante o CDUL (9 pontos e dois jogos a menos) ainda sem data marcada. Os “universitários”, que bateram o Grupo Desportivo Direito por 17-12, no Estádio Universitário de Lisboa, disputam com a Agronomia (12 pontos), dia 10, na Tapada, um jogo em atraso relativo à 2ª jornada, com os agrónomos, em caso de vitória, a ascenderem ao topo da tabela classificativa. Nesta jornada, a equipa de Frederico Sousa esmagou a Académica de Coimbra por 50-15. Em resumo, Cascais, Belenenses, Agronomia ou CDUL são os “naturais” candidatos a dobrarem a primeira fase do campeonato nacional na liderança. Olhando para os que as equipas têm produzido em campo, destaque para os 23 ensaios concretizados por parte da Agronomia. Os “universitários” são a equipa que menos ensaios consente: somente 3. De fora destas contas está o Direito (9 pontos), equipa que a par do CDUL tem dominado o campeonato nacional na última década (conquistou 6 títulos em nove anos, contra três dos “universitários”), e a Académica (5 pontos), com ambas as equipas a completarem já os cinco jogos da 1ª volta. Nesta primeira fase da competição, o Quinze de Coimbra sofreu 23 ensaios (marcou somente quatro) e os “Advogados” consentiram 13 ensaios (concretizou cinco).