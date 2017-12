O Réus Deportiu venceu hoje o Concepción Patín por 7-5, no prolongamento, após um empate 4-4 no final do tempo regulamentar, e vai disputar a final da Taça Intercontinental de hóquei em patins com o Benfica.

A jogar em casa frente à formação argentina, o Réus tirou partido desse fator no prolongamento, no qual se impôs por 3-1, mas passou por grandes dificuldades, sobretudo na primeira parte, quando chegou ao intervalo a perder por 3-0. Na segunda parte, conseguiu recuperar dessa desvantagem, chegou ao 3-2, sofreu o quarto golo, mas dois golos de Alex Rodriguez, aos 21 e 22 minutos, levaram a decisão para o prolongamento. A equipa espanhola, campeão europeia em 2016/17, vai agora defrontar na final da Taça Intercontinental o Benfica, campeão europeu 2015/16, no sábado, a partir das 16:00. A equipa portuguesa conquistou uma vaga na final ao vencer hoje o Andes Talleres, também da Argentina, por 7-4, no tempo regulamentar. A Taça Intercontinental está a ser disputada num formato de ‘Final Four’ pelos campeões europeus de 2016 e 2017, Benfica e Reus, respetivamente, e pelos campeões sul-americanos/pan-americanos de 2016 e 2017, Andes Talleres e Concepción Patín Club, respetivamente.