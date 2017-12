A cerveja Sagres lançou uma campanha em 10 cidades chinesas e nos centros comerciais Wanda Plaza. Ronaldo, André Gomes e Raphael Guerreiro, jogadores da seleção nacional são a cara da mensagem “a cerveja do campeão europeu”.

A cerveja Sagres entrou na China com uma campanha em 10 cidades (situadas no litoral) e nos centros comerciais Wanda Plaza, empresa que pertence ao conglomerado chinês Grupo Wanda (entretenimento, turismo e imobiliário) que patrocina a equipa de futebol do Atlético de Madrid.

Patrocinadora oficial da seleção nacional de futebol desde 1993, utiliza no mercado chinês a imagem de Cristiano Ronaldo, André Gomes e Raphael Guerreiro, vestidos com a camisola das Quinas e transportando a mensagem de “a cerveja do campeão europeu”.

A campanha com a seleção nacional arrancou na passada semana e prolonga-se por dois meses, coincidindo com as celebrações do Novo Ano chinês (início a 16 de fevereiro).

créditos: Miguel Morgado | MadreMedia

Shantou, Zhangzhou, Hangzhou, Jinjiang, Xiamen, Zhangpu, Fuding, Shantou, Putian, Fuzhou e Wenzhou são as cidades onde Ronaldo e companhia podem ser vistos na rua, em outdoors.

De acordo com fontes do setor, a China é, atualmente, o maior mercado de exportação para a indústria cervejeira portuguesa.