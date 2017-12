O português Ruben Neves marcou o único golo do triunfo do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, sobre o Sheffield Wednesday, treinado por Carlos Carvalhal, por 1-0, na 22.ª jornada do ‘Championship’, segundo escalão inglês de futebol.

Com Diogo Jota, Ivan Cavaleiro e Ruben Vinagre no 'onze' e Hélder Costa a entrar aos 72 minutos - apenas Roderick não saiu do banco -, foi outro português, o médio Ruben Neves, a marcar o único golo da partida, aos 34 minutos, num excelente remate de fora da área.

O Sheffield Wednesday, que teve Lucas João em campo desde os 64 minutos e Frederico Venâncio no banco, terminou o jogo reduzido a 10 unidades, por expulsão do galês Morgan Fox, aos 85 minutos.

Com este resultado, o Wolverhampton mantém a liderança isolada, agora com 51 pontos, mais sete do que o Cardiff, que tem menos um jogo, enquanto o Sheffield Wednesday, que não vence há seis encontros, é 15.º, com 27.