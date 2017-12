A seleção portuguesa de futebol feminino caiu quatro lugares e vai terminar o ano de 2017 no 38.º posto do ranking da FIFA, que foi hoje revelado pelo organismo no seu site oficial.

Com a participação inédita na fase final do Europeu, em que ficou pela fase de grupos com apenas uma vitória, sobre a Escócia, por 2-1, Portugal subiu à 34.º posição, igualando a melhor de sempre, no ranking de setembro, mas caiu agora quatro lugares, muito devido à campanha que está a realizar no apuramento para o Mundial2019.

Em três jogos, no Grupo 6, a seleção nacional foi derrotada pela Bélgica (1-0) e Itália (1-0) e goleou a Moldávia (8-0).

O topo do ranking continua inalterado, com os Estados Unidos a manterem-se no primeiro posto, seguido da Alemanha, segundo posicionada, e Inglaterra, terceiro.

Destaque ainda para a Argentina, que deu um salto de 83 lugares e passou a ocupar a 36.ª posição, duas à frente de Portugal.