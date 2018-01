O técnico portista salientou a organização defensiva do Feirense, mas destacou também outras condicionantes que podem dificultar a tarefa do FC Porto no jogo desta quarta-feira.

“Não olhamos para a diferença de pontos do adversário, mas para o que o adversário pode fazer. Olhamos sim para os pontos fortes e fracos, mas nunca olhamos para a tabela. Nestes jogos há sempre uma motivação grande e vontade de se superar. Vamos ter jogo um difícil, onde o adversário quer acabar com esse ciclo menos positivo que tem tido, mas nós temos que pensar no nosso objetivo independentemente da vontade do adversário, do relvado, da luz, independentemente das dificuldades que podemos encontrar”, esclareceu.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição tem boas referências, nomeadamente o treinador, Nuno Manta Santos.

“O Feirense é uma equipa bem organizada defensivamente. Contra os grandes tem demonstrado essa consistência defensiva. Mas nós criámos dificuldade em situações de finalização. Não é por acaso que somos a equipa com mais golos. Conheço bem o Nuno, é um treinador inteligente e sabe organizar bem a equipa. Jogar um jogo grande faz com que a equipa crie dificuldades, mas isso é o que estamos à espera. Não vai ser fácil”, disse ainda.

Sérgio Conceição explicou ainda que não está a pensar no resultado do ‘clássico’ (Sporting-Benfica) e que se preocupa essencialmente “com o trabalho da equipa” portista.