O treinador do FC Porto revelou que está à espera de dificuldades, não só devido ao valor do adversário, mas também devido às condições do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, nomeadamente do relvado.

“Espera-nos um jogo certamente difícil. Não só pela capacidade e qualidade do Moreirense, mas também pelas condições que vamos encontrar, daquilo que é o terreno de jogo, as dimensões e o estado do terreno…tudo isso faz com que seja mais difícil o jogo. Estamos preparados. Temos de ser uma equipa pragmática e objetiva. Prevejo um jogo dentro daquilo que é a disputa das primeiras e das segundas bolas. Vamos, com certeza, estar preparados para que seja difícil jogar. Queremos passar, e vamos fazer tudo para que isso aconteça”, disse Sérgio Conceição.

O treinador dos ‘dragões’ aproveitou a conferência de imprensa de antevisão do jogo com Moreirense, dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, para se retratar das palavras dirigidas a Rui Vitória no final do jogo entre o FC Porto e o Vitória de Guimarães, para o campeonato, nas quais comparou o técnico benfiquista a um boneco.

“Há uma polémica enorme que tem havido sobre as palavras que tive no final do jogo frente ao Vitória de Guimarães e eu quero esclarecer que nunca foi minha intenção ofender ninguém. Sou frontal. Falo de uma forma apaixonada. O exemplo que eu dei foi menos feliz da minha parte. Lamento profundamente se pensaram que foi uma ofensa, mas não foi, de forma nenhuma. Estava a referir-me à tal incoerência” disse o técnico.

Sérgio Conceição ressalvou novamente o facto de não ter tentado ofender Rui Vitória, salientando: “Sou frontal. Não tenho medo das palavras. Mas não fui feliz num exemplo que dei de um colega meu de profissão”.

Relativamente ao mercado e à possível contratação de reforços, o treinador voltou a deixar no ar a possibilidade de entradas, caso essas se justifiquem.