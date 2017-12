O argentino Eduardo Berizzo foi hoje despedido do comando técnico do Sevilha, devido aos maus resultados da equipa de futebol espanhola, que não vence há quatro jogos.

“O Conselho de administração do Sevilha FC, reunido na tarde desta sexta-feira, 22 de dezembro, tomou a decisão de destituir o técnico do primeiro plantel, Eduardo Berizzo, devido aos maus resultados da equipa”, refere o clube, em comunicado.

O Sevilha, que é quinto classificado na Liga espanhola e defrontará o Manchester United nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diz ainda já ter iniciado conversações para a contratação de um novo técnico.

“Espera-se que se incorpore no regresso do plantel, após as férias de natal”, acrescenta o clube, sem avançar nomes.

Eduardo Berizzo, que assumiu esta época o cargo de treinador do Sevilha, esteve ausente durante parte de novembro e dezembro, depois de ter sido diagnosticado e operado a um cancro na próstata.

A imprensa chegou a dizer que o treinador argentino revelou aos jogadores que tinha cancro no intervalo do jogo da ‘Champions’, com o Liverpool, em que a equipa andaluza perdia por 3-0 e recuperou no marcador até chegar a uma igualdade a 3-3.