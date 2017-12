O Sporting goleou hoje o União da Madeira, da II Liga, por 6-0, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga de futebol, e somou o primeiro triunfo na prova.

Depois do empate com o Marítimo na primeira partida, os ‘leões’ bateram os insulares, com golos do costa-marfinense Doumbia (20 e 61 minutos), do francês Mathieu (51), do português Gelson Martins (67), do uruguaio Coates (79) e do também luso Iuri Medeiros (81).

Com este resultado, o Sporting passou a somar quatro pontos, mais três do que os insulares e do que Belenenses e Marítimo, que jogam na quinta-feira.