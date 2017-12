O Sporting pode voltar a isolar-se na frente da I Liga de futebol, caso vença hoje o Portimonense em Alvalade, em jogo da 15.ª jornada da prova.

Com o FC Porto, líder com os mesmos pontos dos 'leões', a atuar apenas na segunda-feira - recebe o Marítimo -, o Sporting tem a oportunidade de ficar isolado na frente, precisando para isso de pontuar na receção aos algarvios, sendo que apenas a vitória lhe interessa para continuar na discussão do título.

Em terceiro lugar, a três pontos de ‘leões’ e 'dragões', o Benfica está obrigado a vencer em Tondela para se manter colado aos primeiros, enquanto aguarda por eventuais deslizes dos seus principais rivais na corrida pelo título.

Além dos encontros que envolvem Sporting e Benfica, a 15.ª ronda compreende hoje mais dois jogos: o Desportivo de Chaves-Rio Ave e a segunda parte do Feirense-Vitória de Setúbal, interrompido no sábado ao intervalo por falha elétrica, numa altura em que o anfitriões venciam por 1-0.

Programa e resultados da 15.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 dez:

Paços de Ferreira – Boavista, 1-2 (1-0 ao intervalo)

- Sábado, 16 dez:

Estoril-Praia - Desportivo das Aves, 3-2 (1-1)

Sporting de Braga – Belenenses, 4-0 (1-0)

- Domingo, 17 dez:

Feirense - Vitória de Setúbal, 1-0 (jogo interrompido ao intervalo por falta de iluminação e adiado para 17 dezembro, 16:00)

Desportivo de Chaves - Rio Ave, 16:00 (Sport TV)

Sporting – Portimonense, 18:00 (Sport TV)

Tondela – Benfica, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 18 dez:

Moreirense - Vitória de Guimarães, 19:00 (Sport TV)

FC Porto – Marítimo, 21:00 (Sport TV)