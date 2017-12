O Sporting terminou em oitavo e último lugar o Mundialito de clubes de futebol de praia, a decorrer na Vargem Grande Paulista, em São Paulo, no Brasil, depois de ser derrotado pelos argentinos do Rosário Central, por 5-4.

No jogo de atribuição do sétimo lugar da competição, depois de o primeiro período ter terminado empatado 1-1, Sporting chegou ao final do segundo em vantagem, por 4-3, mas os argentinos deram a volta com mais dois golos no terceiro, impondo aos ‘leões’ a quarta derrota em outros tantos jogos.

Hoje, Duarte Vivo e Jordan, ambos por duas vezes, marcaram os golos do Sporting.

A final da competição, que hoje se disputa, opõe o Lokomotiv de Moscovo ao Pars Jonoobi, enquanto os brasileiros do Corinthians asseguraram o terceiro lugar, ao baterem os compatriotas do Flamengo (3-2).