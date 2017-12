O Vitória de Setúbal apurou-se hoje para a Final Four da Taça da Liga de futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga, por 2-1, um resultado que deixa o Benfica, recordista de troféus, fora de competição.

No jogo da segunda jornada do Grupo A, Gonçalo Paciência marcou os dois golos dos sadinos, aos 32 e 50 minutos, o segundo de grande penalidade, com Costinha a marcar, na própria baliza, o tento dos bracarenses, aos 45+2.

Com dois jogos disputados, o Vitória de Setúbal, vencedor da primeira edição da prova, em 2007/08, passou a somar seis pontos, mais quatro do que o Benfica, vencedor de sete Taças da Liga e que falha as meias-finais apenas pela segunda vez, enquanto Sporting de Braga e Portimonense têm um ponto.

