O Desportivo das Aves apurou-se hoje pela primeira vez para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer o Rio Ave, por 5-4, no desempate por grandes penalidades, após um 4-4 no prolongamento.

Marcelo (17 minutos), Tarantini (53) e João Novais (75) marcaram os golos dos vila-condenses, com Defendi (49), Amilton (89) e Arango (90) a empatarem para o Aves. No prolongamento, Arango (105) colocou os avenses em vantagem, mas Gelson Dala igualou (114). Nas meias-finais, o Desportivo das Aves vai encontrar outro estreante, o Caldas, do Campeonato de Portugal, que eliminou o Farense, por 3-2, após prolongamento.