O português Tiago Monteiro, que esteve ao volante de um Honda Civic, foi hoje eleito o piloto do ano do Mundial de Carros de Turismo (WTCC), numa votação realizada pela imprensa que acompanhada a competição.

Monteiro alcançou duas vitórias, cinco pódios e somou 200 pontos nas primeiras seis rondas, mas ficou impedido de participar nas últimas quatro devido a um grave acidente que sofreu em setembro, durante uma sessão de testes, e terminou a temporada no oitavo lugar da geral.

“Fico feliz com este troféu. Claro que gostava mais de ter ganhado o campeonato, mas fico muito sensibilizado pela forma como estes jornalistas avaliaram o meu trabalho sabendo que não tive hipótese de continuar a correr. São estes pequenos detalhes que me fazem continuar focado na recuperação e com o regresso em mente”, afirmou o piloto português.

A votação ficou a cargo de cerca de 50 jornalistas de 18 países distintos.