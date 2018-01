Kamil Stoch fez o “Grand Slam” dos saltos de esqui e iguala marco histórico do alemão Sven Hannawald. Em 66 edições, o saltador polaco foi o segundo da história a vencer as quatro provas do torneio numa só edição. Lidera a Taça do Mundo de esqui.

Kamil Stoch conquistou o Torneio dos Quatro Trampolins de Saltos de Esqui que terminou em Bischofshofen, na Áustria. O polaco voltou a erguer a “Águia Dourada”, tal como na temporada passada, mas como uma diferença: venceu as quatro provas do torneio disputado na Alemanha (Obertsdorf e Garmisch-Partenkirchen) e na Áustria (Innsbruck e Bischofshofen). O feito abriu-lhe as portas da história de uma prova que vai na 66.ª edição, sendo apenas o segundo saltador de sempre a conseguir o “Grand Slam”, igualando o que o alemão Sven Hannawald conseguiu em 2001-2002. Perante 15.000 pessoas, Kamil Stoch obteve marcas de 132.5m e 137m no trampolim, que lhe valeram 275.6 pontos. Na soma das quatro provas, o atleta polaco somou 1108.8 pontos, seguido de Wellinger (1039.2 pontos) e Fannemel (1021.3 pontos). “Senti enorme pressão durante o torneio, mas o mais importante era manter a concentração, fazer o teu trabalho, concentrar-te naquilo que podes fazer e não há mais nada a fazer. Eu só queria garantir bons melhores saltos. Acreditem quando digo que não me concentrei no “Grand Slam”. Desde o início do torneio, a única coisa que queria era fazer bem as coisas. Isto é algo de enorme para mim e para toda a equipa”, afirmou o saltador polaco no final da prova ao Eurosport. Stoch, 30 anos, foi coroado o novo Rei dos Quatro Trampolins em pleno Dia de Reis (6 de janeiro). No currículo destacam-se as duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos Sochi 2014, o titulo mundial em Trampolim Grande em Val di Fiemme 2013 e o Globo de Cristal em 2013-2014. Esta foi igualmente a sua 26.ª vitória na Taça do Mundo e 50º pódio da carreira. A Taça do Mundo é agora liderada por Kamil Stoch que soma 723 pontos. É perseguido pelos alemães Richard Freitag (711 pontos) e Andreas Wellinger (569 pontos).