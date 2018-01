O treinador do Tondela, Pepa, considera que o jogo de terça-feira com o Vitória de Setúbal, da 17.ª jornada da I Liga de futebol, é uma final para as duas equipas.

“É uma final, para nós e para o Vitória, mas é para ganhar”, disse o treinador, justificando com o facto de ser um jogo entre adversários que lutam pela manutenção no escalão principal do futebol português. Pepa disse esperar “um jogo intenso”, frente a “uma equipa que tem muita qualidade, e que o demonstrou “no apuramento que teve para a `final-four´ da Taça da Liga”. “O Setúbal tem nos últimos jogos assumido um futebol mais direto, eventualmente em função da classificação que ocupa, mas era uma equipa que era elogiada pelo futebol que praticava. Agora jogam de forma mais direta e objetiva, mas, a verdade, é que a diferença são apenas sete pontos, pelo que sabemos que vamos ter um jogo muito difícil frente a uma equipa com muita qualidade”, disse. O Tondela chega a esta jornada motivado por uma vitória em Guimarães (1-0) e encara a partida de terça-feira apenas com o pensamento na vitória. “É uma oportunidade que temos pela frente, estes dois jogos em casa, e temos que olhar para eles com crença e vontade de conquistar os três pontos, sabendo que é uma oportunidade de ouro que temos e que devemos aproveitar”. Num clube que vive a sua melhor fase, desde que chegou à I Liga de futebol, Pepa considera que a chave para esta temporada tem sido a tranquilidade que a equipa tem conseguido alcançar. “É um aspeto que temos vindo a trabalhar, e isso tem valido pontos, mas não nos podemos deslumbrar porque este é um campeonato muito competitivo e qualquer descuido pode ser fatal”, acrescentou. O jogo entre o Tondela, 10.º classificado, com 18 pontos, e o Vitória de Setúbal, 18.º, com 11, da 17ª jornada da I Liga, está marcado para terça-feira no Estádio João Cardoso (19:00), em Tondela.