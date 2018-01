Entre os 22 filmes que competirão pelo Urso de Ouro estão três produções portuguesas, todas em estreia mundial: “Madness”, de João Viana, “Onde o verão vai (episódios da juventude)”, de David Pinheiro Vicente, e “Russa”, uma obra conjunta de João Salaviza e Ricardo Alves Jr..

“As curtas-metragens da competição internacional deste ano olham a realidade de frente e contribuem ativamente para o atual debate sociopolítico. (…) Com determinação, os realizadores captam pequenos momentos, histórias e assuntos locais e relacionam-nos com acontecimentos de grande impacto”, lê-se no comunicado do festival.

O Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro e do júri da competição de curtas faz parte o realizador português Diogo Costa Amarante, Urso de Ouro em 2017, com “Cidade Pequena”.

Entre os três filmes selecionados, destaque para o regresso de João Salaviza a uma competição onde esteve em 2017, com “Altas cidades de Ossadas”, e em 2012, ano em que conquistou o Urso de Ouro, com “Rafa”.

“Russa” resulta de uma residência artística que João Salaviza e o realizador brasileiro Ricardo Alves Jr. fizeram no Porto, a convite da autarquia, tendo rodado o filme no Bairro do Aleixo.