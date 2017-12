Equipa da MAPFRE foi a primeira a chegar a Melbourne durante a madrugada natalícia australiana depois de uma travessia de 6500 milhas pelos mares do Sul. Na 3ª etapa da Volvo Ocean Race, espanhóis somam a segunda vitória e lideram a regata que dá a volta ao mundo.

A equipa espanhola do MAPFRE venceu a 3ª etapa da Volvo Ocean Race, que ligou a Cidade do Cabo, África do Sul, a Melbourne, Austrália, uma travessia de 6500 milhas náuticas (12 mil quilómetros) pelos icónicos mares do Sul.

A tripulação liderada por Xabi Fernández foi a primeira a entrar no porto australiano durante a madrugada de dia 25, noite de Natal (16h:07m, em Portugal). Depois de terem sido a primeira equipa a chegar à cidade do Cabo, repetiram a proeza na chegada à etapa australiana da regata que dá a volta ao mundo, completando o percurso em 14 dias, 4 horas, 7 minutos e 21 segundos.

Tal como aconteceu na ligação entre Lisboa e a África do Sul, desde que os barcos arrancaram no passado dia 10 na Cidade do Cabo, a MAPFRE travou com a tripulação franco-chinesa da Dongfeng (está em 2º lugar) uma árdua luta numa etapa que obrigou os sete barcos que compõe a frota a contornarem a Zona de Exclusão de Gelo da Antártica, enfrentando as míticas tempestades, com temperaturas geladas, ventos e ondulação forte.

E pela segunda vez consecutiva na regata, a tripulação espanhola ultrapassou (quase) na reta final a equipa chinesa de Charles Caudrelier (que liderou durante os primeiros 10 dias) e foram os primeiros a pisar solo firme.

“Tivemos que lutar muito por esta vitória", disse o skipper Xabi Fernández, momentos depois de cruzar a linha de chegada. “Ainda há muitas milhas para percorrer. Mas, por enquanto parece estar tudo bem e estamos muito felizes”.

Falando para “dentro”, o skipper basco destacou que o ponto forte da equipa “é o grupo de pessoas que temos". Em relação à dura etapa, realçou o papel da tripulação - “trabalharam tanto” - e o esforço - “foi tão difícil, mas tudo acabou bem”.

Tendo iniciado este desafio pelos mares do sul na liderança, com uma pontuação que vale a dobrar neste percurso, o MAPFRE deverá reforçar a vantagem de pelo menos de seis pontos sobre o vencedor da 1ª etapa, o Vestas 11th Hour Racing, que segue até Melbourne atrás do Dongfeng Race Team, barco que está a tentar chegar a Melbourne com o sistema da quilha danificado.