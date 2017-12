O treinador do Arsenal, o francês Arsène Wenger, igualou hoje o recorde de Alex Ferguson de 810 jogos na Premier League, ao sentar-se no banco no terreno do Crystal Palace, em jogo da 20.ª jornada do campeonato inglês.

Incluindo todas as competições, Wenger, que tem contrato até junho de 2019, dirigiu 1.193 jogos desde que chegou ao clube londrino em outubro de 1996. Além dos seus 810 jogos da Premier League, criada em 1992, Alex Ferguson esteve em 223 encontros da antiga primeira divisão, o que eleva para 1.033 o número de partidas no escalão de elite. O escocês foi treinador do Manchester United entre 1986 e 2013. Sob o comando de Wenger, os ‘gunners’ ganharam três títulos de campeão, quatro edições da Taça de Inglaterra, cumpriram uma época sem derrotas na Premier League (2003/04) e chegaram à final da Liga dos Campeões em 2006, perdendo para o FC Barcelona. De 2007 em diante, o Arsenal não voltou a conquistar o campeonato, contentando-se com o triunfo na Taça de Inglaterra em 2014, 2015 e 2017), e falhou a qualificação para a ‘champions’ na época passada.