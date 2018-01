O futebolista internacional holandês Wesley Sneijder é reforço do clube catari Al Gharafa, anunciou hoje o emblema nas redes sociais, indicando que espera a chegada do jogador no sábado.

Segundo a nota na rede social Twitter, o médio de 33 anos vai assinar contrato no sábado, sendo "a primeira prenda do novo ano" do atual sétimo classificado da primeira liga catari, juntando-se assim ao português Diogo Amado. O internacional holandês por 133 ocasiões e vencedor da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, de José Mourinho, em 2010, chegou este ano ao Nice, da liga francesa, a custo zero, disputando apenas oito jogos e marcando um golo.