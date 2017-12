O Wolverhampton, do treinador português Nuno Espírito Santo, empatou hoje no terreno do Millwall (2-2) e pode terminar a tradicional jornada do Boxing Day, 24.ª do 'Championship', com cinco pontos de vantagem na liderança da prova.

O português Hélder Costa, com duas assistências, primeiro para o seu compatriota Diogo Jota, aos 45+4 minutos, e depois para o marroquino Saiss, aos 56, foi a figura da partida, numa equipa dos Wolves que ainda apresentou Ruben Neves e Ivan Cavaleiro no ‘onze’ titular e Roderick como suplente utilizado. O Millwall, que luta para não descer ao terceiro escalão do futebol inglês, chegou a estar em vantagem, por Gregory, aos 19 minutos, e depois do Wolverhampton ter dado a volta ao marcador, Cooper, aos 72, salvou a equipa da casa da derrota. Com este resultado, a equipa de Nuno Espírito Santo ficou provisoriamente com oito pontos de vantagem no comando do ‘Championship’ sobre o Cardiff City, segundo classificado, mas caso os galeses vençam ainda hoje na receção ao Fulham, a diferença fica reduzida para cinco.