Os acionistas da Sumol+Compal reúnem-se hoje em assembleia-geral para decidir a saída de bolsa da empresa de bebidas.

A reunião magna foi convocada a pedido de dois acionistas, a Refrigor, que detém 84,45% do capital social e 93,58% dos direitos de voto, e a Frildo, que detém 1,40% do capital social.

Aquando do pedido de agendamento da assembleia-geral, fonte próxima da Refrigor disse à agência Lusa que a empresa entende que, com o baixo ‘free float’ [dispersão de ações em bolsa], atualmente de 6,42% do capital social, não se justifica a manutenção da Sumol+Compal na Euronext Lisbon.

A Refrigor tem 93,58% dos direitos de voto da Sumol+Compal, empresa que está em bolsa desde 1987.