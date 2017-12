"Não receio pelo futuro da fábrica", disse à agência Lusa Fernando Gonçalves, que justificou a confiança demonstrada com as informações recolhidas numa recente deslocação que fez à casa mãe da Volkswagen, na Alemanha, mas que se escusou a revelar antes dos plenários previstos para esta quarta-feira.

Quanto às propostas do caderno reivindicativo da Comissão de Trabalhadores que deverão hoje ser discutidas nas diversas reuniões plenárias, Fernando Gonçalves também remeteu eventuais esclarecimentos para a próxima quinta-feira.

Confrontado com a notícia avançada terça-feira pela rádio Antena 1, de que uma das reivindicações seria um aumento salarial de 6,5%, Fernando Gonçalves não confirmou nem desmentiu.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa convocou para hoje reuniões plenárias (08:00, 15:30 e 23:40) com os trabalhadores dos três turnos na sequência da decisão da administração da empresa de avançar, em finais de janeiro de 2018, com um novo horário de produção de 17 turnos semanais, face à rejeição de dois pré-acordos negociados previamente com a Comissão de Trabalhadores.