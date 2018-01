Tal significa que em vez dos 60 mil milhões de euros mensais, a autoridade monetária vai passar a comprar obrigações dos governos da zona euro numa base mensal de 30 mil milhões até setembro, que é quando o programa termina.

O objetivo do Banco Central Europeu (BCE) com esta medida é dar mais dinamismo à economia e à circulação do crédito, elevando a inflação para níveis próximos de 2%, algo que o banco central não tem conseguido.

De acordo com o economista chefe do Montepio Geral, Rui Bernardes Serra, o lançamento do programa de compra de dívida visou baixar as taxas de juro de longo prazo da dívida pública, de modo a fomentar a atividade económica (incentivando o consumo e o investimento) e, dessa forma, fazer subir a inflação para o objetivo de 2%.

“Perante os sucessivos sinais de fortalecimento da atividade económica, tornou-se importante começar a reduzir os estímulos, sendo expectável que as taxas de juro da dívida dos diversos países da zona euro possam subir, mas de uma forma moderada”, explicou.

No caso de Portugal, disse Rui Bernardes Serra em declarações à agência Lusa, a subida deverá ser inferior à que se estima para a Alemanha (onde as taxas estão excessivamente baixas).

Isto porque o ‘spread’ da dívida portuguesa poderá continuar a cair (refletindo a redução do risco da economia portuguesa) e também pelo facto de o BCE nos últimos tempos ter comprado montantes de dívida portuguesa inferiores à quota prevista no programa para Portugal, dado que, em algumas emissões, o banco central já tinha ultrapassado os limites de detenção por emissão.