"Em condições normais, isto é a capacidade de investimento do município. A nossa capacidade será suplantada com a incorporação do saldo de gerência, um valor superior a três milhões de euros, e com algum financiamento comunitário", disse o autarca.

O documento foi aprovado por maioria com 16 votos a favor do PSD e do CDS e três votos contra do PS.

Entre as obras previstas está a beneficiação e ampliação das escolas do primeiro ciclo de Monte e S. Silvestre, a recuperação e requalificação do Centro Recriativo Murtoense, a reabilitação e ampliação do Estaleiro-Museu na praia do Monte Branco e a reabilitação da área central da vila.

Estão ainda previstos dois grandes investimentos que dependerão da celebração futura de contratos de comodato com as juntas de freguesia, nomeadamente a reabilitação e ampliação do edifício assembleia-teatro da Torreira e a reabilitação e requalificação do cineteatro da Murtosa.

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) mantém-se nos 0,33%. A participação variável do IRS fixa-se nos 4% e no caso da Derrama a taxa a aplicar será de 0,4%.

A Câmara Municipal da Murtosa, no distrito de Aveiro, é liderada pelo PSD, com quatro eleitos, estando a oposição representada por um vereador do PS.