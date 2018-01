O administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Francisco Cary foi indicado pelo banco público para presidir ao CaixaBI, a estrutura de investimento daquela instituição, informou hoje à Lusa fonte oficial.

“Os órgãos sociais para o mandato em curso estão nomeados, sujeitos a apreciação pelo BCE [Banco Central Europeu], e o presidente indicado é o Dr. Francisco Cary”, indica fonte oficial da CGD em resposta escrita enviada à agência Lusa.

O mandato do atual Conselho de Administração da CGD, presidido por Paulo Macedo, tem duração prevista até 2020.

De acordo com o currículo disponível no ‘site’ da CGD, Francisco Cary é administrador executivo do banco público desde fevereiro do ano passado, estando “responsável pelas áreas de banca de empresas - PMEs [pequenas e médias empresas] e grandes empresas -, banca institucional, banca de investimento e pelas atividades internacionais no Brasil, Espanha e África do Sul”.

Anteriormente, foi administrador executivo do Novo Banco e presidente do Conselho de Administração da Espírito Santo Ventures, Sociedade de Capital de Risco, S.A., tendo ainda assumido cargos de liderança em entidades como ES TECH VENTURES, GNB Gestão de Activos SGPS, GNB Vida e Banco Best.