O gabinete de Pedro Marques indicou que se mantém previsto o lançamento no primeiro trimestre deste ano, como anunciado no debate do Orçamento de Estado, enquanto a CP respondeu à agência Lusa que o “processo está em preparação, conforme já anunciado pela CP e pela tutela”.

O Governo português anunciou que serão feitos grandes investimentos na ferrovia, nomeadamente em infraestruturas (linhas) e em material circulante (comboios).

Numa audição na Assembleia da República no início de novembro último, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, acerca do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), destacou vários investimentos previstos para a ferrovia, na qual o executivo espera investir cerca de 360 milhões de euros, quer a nível de infraestruturas, quer de material circulante.

O responsável governamental avançou que em 2018 “será acelerado” o programa de modernização do material circulante da CP, com uma intervenção em 35 unidades, e iniciado o programa de aquisição de novo material.