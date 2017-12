A Câmara de Alcácer do Sal, Setúbal, aprovou um orçamento para 2018 de 25,6 milhões de euros, destinando um terço do valor à promoção económica e ao turismo e um quarto ao ambiente no concelho.

"Um terço do orçamento [31,2%] destina-se à promoção económica e ao turismo, 25% à área do ambiente, 14% destina-se à modernização municipal e quase 10% à educação, saúde e áreas sociais", divulgou, num comunicado enviado à agência Lusa, o município de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal.

As obras do interface de transportes e do parque ribeirinho nascente e a conclusão da empreitada de requalificação do Museu Municipal Pedro Nunes, que a autarquia prevê inaugurar no segundo semestre de 2018, são alguns dos investimentos destacados pelo presidente do município, Vítor Proença (CDU), citado no comunicado.

Além dos apoios às áreas social e de educação, o autarca de Alcácer do Sal adiantou, por outro lado, que taxa do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) se mantém em 2018 no "valor mínimo de 0,30%".

Os municípios têm liberdade para fixar a taxa de IMI entre 0,30% e 0,45% para os prédios urbanos e no caso dos prédios rústicos (terrenos com fins agrícolas) a taxa aplicável é de 0,8%.

Para Vítor Proença, o orçamento para o próximo ano "mantém a linha de rumo iniciada em 2013" pela maioria CDU, porque "define, de forma clara e realista, as orientações políticas fundamentais para a estratégia de desenvolvimento local".

A autarquia vai também continuar a apoiar o movimento associativo, afirmou o autarca, referindo-se às duas associações de bombeiros existentes no concelho, filarmónicas e associações desportivas e culturais.

O orçamento municipal para 2018 prevê ainda investimentos nas plataformas das redes de dados e nas áreas operativas, no sentido de melhorar as condições dos trabalhadores da Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

O documento foi aprovado na mais recente reunião de câmara, pela maioria CDU (quatro eleitos), com os votos contra dos três vereadores da oposição PS.