Nas estatísticas do comércio internacional relativas a novembro e hoje divulgadas, o INE aponta que “as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de, respetivamente, +11,9% e +10,4%, desacelerando ambas face ao mês anterior (+12,8% e +21,1% em outubro de 2017, pela mesma ordem)”.

Aquele instituto justifica que o acréscimo de exportações se deve às que foram feitas para os países dentro da União Europeia – mais 16,1% -, tendo acontecido o mesmo com as importações, já que as compras a estes países subiram 8,9%.

Ainda assim, o INE realça a “desaceleração das exportações e das importações” face ao mês anterior, referindo que em causa está “o desfazer do efeito de calendário, que empolou as variações homólogas relativas a outubro”.

“Em novembro de 2017, em relação às variações face ao mês anterior, as exportações aumentaram 6,8%, exclusivamente devido ao comportamento do comércio intra-UE, enquanto as importações decresceram 4,4%, reflexo sobretudo da evolução verificada nas importações de países extra-UE”, precisa o instituto.