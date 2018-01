“A descida do desemprego e uma suave, mas estável, recuperação no mercado imobiliário deverá beneficiar a atividade dos bancos, nomeadamente ao nível do crédito malparado e do volume de negócios”, sustenta a Fitch num relatório divulgado hoje, considerando que “a gestão dos ativos problemáticos herdados da recessão e a transformação dos modelos de negócio tradicionais são os principais desafios enfrentados pelos bancos portugueses no médio prazo”.

Prevendo que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) português se tenha situado nos 2,6% em 2017, a agência antecipa que a expansão económica continue em 2018 e 2019, embora de forma mais lenta.

Depois de, no mês passado, ter revisto em alta os ‘ratings’ e/ou as perspetivas de vários bancos portugueses, na sequência da subida do ‘rating’ da República de ‘BB+’ para ‘BBB’, a Fitch reporta uma “melhoria material” dos principais indicadores dos bancos nacionais em 2017.

“Os bancos aumentaram o capital em cerca de cinco mil milhões de euros e usaram estes recursos para aumentar as taxas de cobertura de ativos problemáticos e para fortalecer os respetivos rácios de capital, com o rácio Tier 1 (fundos próprios de base) a situar-se nos 12,4% no final de junho de 2017, bem acima dos 9,5% do ano anterior”, nota.