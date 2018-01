“O que pode fazer o Governo [da República], neste momento, o que era bom era reverter e eu sou favorável à reversão dessa privatização, mas, como sabe, o capital está disperso por milhares de acionistas e também não podemos defraudar essas pessoas que compraram ações dos CTT”, afirmou Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional falava à margem da assinatura de um protocolo entre o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) e a Associação Industrial de Táxi da Região Autónoma da Madeira no âmbito de uma cooperação interinstitucional relacionada com o transporte não urgente de doentes.

“O que está a acontecer nos CTT, do meu ponto de vista, é de facto uma coisa absurda de estarem a encerrar postos em áreas que prestam serviços, sobretudo à população mais idosa que não tem internet, etc., é um contributo para a desertificação dos concelhos e freguesias e o que está a acontecer é, na verdade, uma empresa que dava lucro foi privatizada sem necessidade”, afirmou.

Miguel Albuquerque exemplificou que na região não tem intenções de privatizar as empresas públicas de transporte e de eletricidade, porque sempre foi “contra a privatização de serviços essenciais”, considerando que é política da região manter “em mão pública” sectores estratégicos.

Considerou que o atual estado de indignação relativamente ao fecho de estações “é um bom imbróglio e tem de ser resolvido a nível nacional”.