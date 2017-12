O Haitong Bank, antigo Banco Espírito Santo de Investimento (BESI), informou hoje que vai alienar as suas sucursais de Londres e Nova Iorque, num comunicado publicado na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa explicou que foram celebrados dois acordos com a Haitong International Limited, integralmente detida pela sociedade Haitong International Securities Group Limited, para a alienação da Haitong Securities USA LLC (Estados Unidos) e da Haitong Limited e Haitong Securities Limited (com sede no Reino Unido).

Lê-se ainda no comunicado que depois destas transações, sujeitas à obtenção de autorizações regulatórias, as “entidades em causa deixarão de ser filiais do Haitong Bank, S.A. e serão excluídas do respetivo perímetro de consolidação”.

O comunicado não revela os valores que podem estar envolvidos.

Aquando do regaste do Banco Espírito Santo (BES), em agosto de 2014, o BES Investimento foi integrado no Novo Banco, tendo sido vendido em setembro de 2015 ao grupo chinês Haitong por 379 milhões de euros e denominado Haitong Bank.