A taxa de investimento das empresas na zona euro recuou para 22,4% no terceiro trimestre de 2017, face aos 23,1% registados quer no período homólogo, quer no trimestre anterior, segundo o Eurostat.

De acordo com uma estimativa rápida do gabinete de estatísticas da União Europeia, os lucros das empresas na zona euro aumentaram para os 41,4%, face aos 40,7% homólogos e aos 41,0% registados entre julho e setembro de 2017. A taxa de investimento das empresas não financeiras é definida como a formação bruta de capital fixo dividida pelo valor acrescentado bruto. A parte de lucros das sociedades não financeiras é definida como o excedente bruto de exploração dividido pelo valor acrescentado bruto. Estes dados são publicados pelo Eurostat e o Banco Central Europeu e não incluem dados por Estado-membro.